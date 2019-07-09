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19:58 | 12.07.2019

Участковых проверят на детекторе лжи: в СК назначили новую проверку информации об избиении инвалида екатеринбуржскими полицейскими

Сегодня, 12 июля, руководитель следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга Вадим Терновой отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции, избивших инвалида в участке. Об этом вопиющем случае мы писали тут. Это уже вторая отмена – первый раз постановление об отказе было отменено районной прокуратурой. Сейчас материалы отправлены на дополнительную проверку, по сути, уже третью.

«Изучение материала проверки показало, что процессуальное решение вынесено преждевременно, проверка сообщения проведена не полно, в связи с чем постановление подлежит отмене, а материал – возвращению для проведения дополнительной проверки», - сообщается в документе.

В ходе новой проверки участковым Шмелеву и Прокурову придется пройти проверку на полиграфе. Кроме этого, в постановлении говорится о приобщении сведений из книги учета приема граждан в участке. Возможно, Вадима Тернового, так же как и читателей «Вечерних ведомостей», смутило появление некоего свидетеля в ходе второй проверки, о котором в первом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела не было ни слова. Также из нового постановления ясно, что сотрудники кафе «Пати-шах», и полицейские ППСП, которые доставляли екатеринбуржца из участка в отдел полиции № 5, не были опрошены в рамках предыдущих проверок.

Помимо прочего, в постановлении значится пункт «провести иные необходимые проверочные мероприятия для принятия законного и обоснованного решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ». Значит ли это, что предыдущие постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции были незаконны и не обоснованы, станет известно позднее.

Напомним, ранее в редакцию «Вечерних ведомостей» обратился мужчина, которого, по его словам, жестоко избили сотрудники участкового пункта полиции на Отто Шмидта, 93. В ленинском следственном управлении СК РФ дважды отказывали в возбуждении уголовного дела против полицейских. Первое постановление было отменено прокуратурой Ленинского района.

Добавим, что после вышедших материалов в СМИ об этом инциденте, официальный представитель главка Валерий Горелых в комментарии нашим коллегам из Накануне.RUсказал, что «если была бы хоть малейшая зацепка, то участковые, о которых идет речь, уже давно были бы отстранены от исполнения служебных обязанностей и уволены по отрицательным мотивам». Назвав следственный комитет «вышестоящей инстанцией», пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области также отметил, что материалы в СМИ «попахивают откровенным заказом», мол, если дело не возбуждается, значит, нарушения закона нет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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