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18:16 | 5.07.2019

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Экслюзивно: оперативники ФСБ задержали помощника полпреда президента в УрФО за связи с Польшей

Федеральной службой безопасности РФ 4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. Статья о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

В настоящее время в Лефортовском суде Москвы ему избирается мера пресечения. Следствие настаивает на аресте помощника полпреда.

По данным veved.ru, Александру Воробьеву вменяется излишне «тесное сотрудничество» с представителями одной из европейских стран, входящих в НАТО. Предположительно, Польши, где, как известно, «заправляют» внутренней и внешней политикой спецпорученцы из США. От сотрудничества Андрей Воробьев, который считается одним из ближайших соратников полпреда Николая Цуканова, судя по всему, не отказался.

Контактами с представителями иностранных государств Андрей Воробьев обзавелся еще задолго до своего назначения в уральское полпредство в 2018 году. В 2006—2017 годах он занимал должности в органах исполнительной и муниципальной власти Калининградской области, граничащей как раз с Польшей. В 2017 году Воробьев назначен федеральным инспектором по Карелии. Близость к пограничным государствам позволяла почти неограниченно контактировать с иностранными лицами.

Реакция полпреда президента по УрФО Николая Цуканова на задержание подчиненного пока неизвестна. В преддверии президента России Владимира Путина в Екатеринбург, Цуканову, очевидно, придется искать веские аргументы в свою защиту.

© «Вечерние Ведомости»

 


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