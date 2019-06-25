В Екатеринбурге в сгоревшем прошедшей ночью доме обнаружены тела трёх человек

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге в сгоревшем минувшей ночью на улице 8 марта, 204, к.5 доме при разборе завалов обнаружили тела трёх человек.Напомним, деревянный двухэтажный дом, в котором официально никто не проживал, но в котором местные жители частенько замечали лиц без определённого места жительства, загорелся в 03:27. К месту пожара выезжали 6 единиц техники и 21 человек личного состава. В 06:20 открытое горение было ликвидировано, начались проливка и разбор сгоревших конструкций. Крыша и второй этаж здания во время пожара обрушились. Именно при разборе этих завалов и были обнаружены тела трёх человек. Стоит отметить, что полностью работы в сгоревшем здании были завершены только в 14:42.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Все трое погибших — взрослые и, предположительно, бездомные. Установлено, что одно тело принадлежит женщине, ещё одно мужчине, половую принадлежность третьего человека пока назвать невозможно, он слишком сильно обгорел.«В ходе разборки и проливки конструкций обнаружены тела трёх взрослых человек, предположительно, без определённого места жительства. Для того, чтобы наиболее тщательно выяснить обстоятельства смерти умерших, по данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящее время на месте происшествия работают следователи. После преведения всех необходимых экспкертиз будут установлены точные причины и очаги возгорания, а также причины смерти умерших. У следователей есть сомнения, дело в том, что в доме, в момент возгорания находился ещё один человек, во время пожара он выпрыгнул в окно, получил травмы и был доставлен в больницу.