В Екатеринбурге на традиционном торжественном приёме Главы города собрались более 600 отличников

20:20 | 27.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Более 600 выпускников отличников, 50 из которых показали максимальные результаты на ЕГЭ, встретились на торжественном приёме Главы Екатеринбурга, об этом сообщает пресс-служба городской Администрации.



Мероприятие прошло в киноконцентном театре «Космос». Чтобы поздравить отличников, на приём пришли заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, ректоры вузов, главы районных администраций, депутаты Екатеринбургской городской Думы, Законодательного Собрания Свердловской области, а также другие почетные гости. Выпускникам вручили памятные ленты, благодарственные письма и подарки.



Стоит отметить, что в этом году школы Екатеринбурга окончили почти 6,5 тысяч ребят, из них медалистами стали почти 10%.