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18:31 | 20.06.2019
Фото: Всеволод Доможиров
«Важно, чтобы ни один из героев не остался забытым»: в Екатеринбурге состоится мероприятие «Ветераны в запас не уходят»
Мероприятие пройдет в рамках общероссийского движения «Наследники Победы». Автором идеи стала Лариса Крапивина, а организатором – детско-молодёжная организация «Каравелла». Партнерами мероприятия в этом году стали департаменты внутренней и молодёжной политики Свердловской области, администрация Екатеринбурга, морская школа ДОСААФ, ГИМС МЧС России по Свердловской области, Свердловской области, Свердловская региональная общественная организация «Бессмертный полк России», Совет ветеранов и пенсионеров Екатеринбурга, Свердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ», ресурсно-тренировочный центр «Набат».
Командор отряда «Каравелла» и идейный вдохновитель мероприятия «Ветераны в запас не уходят» Лариса Крапивина считает, что необходимо организовывать проекты, которые помогут участникам войны преодолеть ощущение старости и улучшить своё психологическое состояние. «15 лет назад мы выехали в реабилитационный центр «Снежинка», в госпиталь инвалидов всех войн. Я увидела, что многие пожилые люди испытывают большой дискомфорт из-за того, что чувствуют свою физическую немощность. Позже, когда я заметила, как герои с большим энтузиазмом приходят на берег и наблюдают за нашими занятиями на воде, – у меня возникла идея выйти с ветеранами на лодках и дать возможность ими поуправлять. Когда мы предложили это героям - они с энтузиазмом откликнулись. С тех времен, год за годом мы на всех уровнях власти продвигали эту идею. Наше мероприятие позволяет ветеранам не только общаться с молодым поколением, но и ощутить движение жизни», - рассказала Крапивина.
«Ежегодно крапивинский отряд «Каравелла» в июне проводит встречу каравельцев с ветеранами Великой Отечественной войны. Наши ветераны имеют возможность не только пообщаться с ребятами, но и покататься с ними на яхтах и прогулочных катерах. Думаю, это отличная традиция с уральским характером. Отрадно, что к проведению мероприятия подключились другие общественные организации: патриотическая организация "Бессмертный полк России" и молодёжная организация "МАЙ"», – отметила заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными организациями областного департамента внутренней политики Наталия Изгагина.
Координатор акции «Бессмертный полк» по Свердловской области Валерий Басай отметил, что такие мероприятия действительно важны для старшего поколения, особенно для бывших узников концлагерей и блокадников. «Уже четыре года мы работаем в проекте «Мост памяти» с блокадниками и узниками – это люди, которые, с нашей точки зрения, немного обделены вниманием. В течение года мы проводим для них различные мероприятия. В этом году у нас появилась уникальная возможность объединить усилия с администрацией губернатора, «Каравеллой» и «Маем» и принять участие в проекте «Ветераны в запас не уходят». Люди пожилого возраста отмечают, что им не хватает заботы, внимания и любви. Такое событие может улучшить качество их жизни. Стоит отметить, что мероприятия также посвящено особой дате – началу войны, 22 июня 1941 года. Очень важно, чтобы ни один из героев не остался забытым», – комментирует Валерий Басай.
Руководитель СРМОО «МАЙ» Гузель Аиткулова заметила, что важно каждый день уделять внимание ветеранам Великой Отечественной войны. «Наша задача уделять внимание поколению героев не только накануне Дня великой Победы. Не нужно ждать каких-то дат, чтобы сказать спасибо нашим дедушкам и бабушкам, отстоявшим нашу Родину. Считаю, что день победы – это каждый новый день после того великого дня 1945 года, это каждый новый день, когда мы любим и дышим, – ведь каждый из нас родился только благодаря нашим отважным предкам, и мы очень гордимся, что живем с ними в одно время. Поэтому такие мероприятия действительно важны, и крайне важно еще и то, что такие мероприятия проводятся совместными усилиями общественных организаций и государственных органов власти», – говорит Аиткулова.
Катание на яхтах будет проходить на водноспортивной базе ДОСААФ России - Малый Конный п-ов, 15.
План мероприятия:
10:40 – встреча гостей на базе.
11:00 – Построение. Подъем флагов. Приветственные слова организаторов проекта.
11:30 – 12:10 – Инструктажи по технике безопасности, получение ветеранами индивидуальных спасательных средств. Показательные выступления воспитанников детской парусной флотилии «Каравелла».
12:10 – 13:40 – Выходы на воду в разновозрастных экипажах. Катание на комфортабельном катере. Неформальное общение молодых и пожилых людей на берегу.
13:40 – 14:00 – Построение. Впечатления участников проекта.
14:00 – 15:00 – Обед в радиотехническом колледже.
По всем вопросам обращаться к Неугодникову Денису по номеру телефона +7 (922) 100-78-98.
© «Вечерние Ведомости»
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