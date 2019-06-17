Памятник архитектуры в огне: в Екатеринбурге пожар охватил Троицкую старообрядческую церковь XIX века

В Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 75 загорелась Троицкая старообрядческая церковь (Австрийская церковь), построенная в XIX веке. Сооружение входит в список памятников архитектуры.Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работают несколько единиц техники. Пожар повредил кровлю и третий этаж. Прощать возгорания составляет 100 квадратных метров.Причины произошедшего позже установят пожарные дознаватели. Информация о пострадавших не поступала.Отметим, несколько лет в здании находилось отделение тубдиспансера, однако в декабре 2016-го года сооружение вернулось к старообрядцам.