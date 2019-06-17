Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


18:29 | 18.06.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Памятник архитектуры в огне: в Екатеринбурге пожар охватил Троицкую старообрядческую церковь XIX века

В Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 75 загорелась Троицкая старообрядческая церковь (Австрийская церковь), построенная в XIX веке. Сооружение входит в список памятников архитектуры.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работают несколько единиц техники. Пожар повредил кровлю и третий этаж. Прощать возгорания составляет 100 квадратных метров.

Причины произошедшего позже установят пожарные дознаватели. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, несколько лет в здании находилось отделение тубдиспансера, однако в декабре 2016-го года сооружение вернулось к старообрядцам.

Памятник архитектуры в огне: в Екатеринбурге пожар охватил Троицкую старообрядческую церковь XIX века

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
18.06.2019

20:35 | 18.06.2019
На аварийном участке в Екатеринбурге изменили режим работы светофоров

19:45 | 18.06.2019
Госдума поддержала предложение уральского депутата о запросе информации по уничтожению пригодной в пищу «санкционки»

19:26 | 18.06.2019
В 2019 году региональный Фонд развития промышленности планирует привлечь 3,5 млрд рублей инвестиций

19:24 | 18.06.2019
В Екатеринбурге легковушка Kia Rio залетела под новый трамвай

19:18 | 18.06.2019
Исторический парк «Россия – моя история» в Перми за полтора года посетили порядка 400 тысяч человек

19:18 | 18.06.2019
В Екатеринбурге задержали находившегося в международном розыске уроженца Казахстана

19:02 | 18.06.2019
В этом году промышленные предприятия Пермского края начнут сотрудничать с пятью крупными холдингами

18:29 | 18.06.2019
Памятник архитектуры в огне: в Екатеринбурге пожар охватил Троицкую старообрядческую церковь XIX века

18:08 | 18.06.2019
Комитет по местному самоуправлению поддержал изменения в администрации Перми

18:00 | 18.06.2019
Не выходил на связь уже две недели: в Екатеринбурге пропал мужчина

17:52 | 18.06.2019
Меры по улучшению облика города обсудили на комитете по экономическому развитию

17:33 | 18.06.2019
В прокуратуре Свердловской области сменился «надзирающий» за ФСБ

17:30 | 18.06.2019
Депутат гордумы отказался извиняться перед мусульманами

17:21 | 18.06.2019
Жители Красноуфимска решили жаловаться президенту на строительство мусорного полигона рядом с детским лагерем

17:06 | 18.06.2019
Первый в России робот-врач из Перми даст первые консультации уже на этой неделе

17:03 | 18.06.2019
Второе социальное такси для перевозки детей с ограниченными возможностями появится в Екатеринбурге

16:31 | 18.06.2019
Новый глава Копейска нажмет на болевые точки

16:29 | 18.06.2019
Евгений Куйвашев поставил своих заместителей на место

16:19 | 18.06.2019
Мэр Екатеринбурга назвал три места, в которых может быть построен храм святой Екатерины

15:56 | 18.06.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему сотруднику Уральского юридического института МВД

15:55 | 18.06.2019
В Екатеринбурге нашли пожилую дезориентрованную женщину

15:34 | 18.06.2019
Начальника уральской колонии обвинили в распространении порнографии

15:23 | 18.06.2019
В Перми идет борьба с борщевиком

15:20 | 18.06.2019
На Урале возбуждено уголовное дело против ещё одного железнодорожника. Поможет ли это восстановить справедливость в деле экс-главы СвЖД Миронова?

15:11 | 18.06.2019
Школьник из Екатеринбурга покорил жюри Международного творческого конкурса

15:10 | 18.06.2019
В рамках нацпроекта Пермский край получил 129 млн рублей на развитие центров компетенций

14:57 | 18.06.2019
Жители Нижнего Тагила поддержали строительство моста через Тагильский пруд

14:42 | 18.06.2019
Власти Свердловской области хотят вывести местные IT-компании на международный рынок

14:27 | 18.06.2019
На территории Екатеринбурга исчезнут оптовые базы

14:26 | 18.06.2019
Управление по вопросам миграции краевого МВД разъясняет нормы действующего законодательства

14:24 | 18.06.2019
В Перми добавлены остановки в маршрут автобуса №60

14:02 | 18.06.2019
Полицейский из Екатеринбурга сбил велосипедиста на пешеходном переходе

13:50 | 18.06.2019
До конца года для детей Култаево откроется спортивно-ориентированный детский сад

13:13 | 18.06.2019
В Екатеринбурге перекроют движение по улице Куйбышева

12:47 | 18.06.2019
В Екатеринбурге в эксплуатацию ввели конгресс-центр

12:38 | 18.06.2019
Энергетики «ПСК» проводят ремонт тепловой сети на улице Екатерининской





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 