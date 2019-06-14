Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере у театра Драмы

12:29 | 16.06.2019

Эскиз - Фонд святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился с посланием об отказе от права строить собор святой Екатерины в сквере у Театра драмы в уральской столице.



«89 лет Екатеринбург живёт без храма, посвященного своей небесной покровительнице. Его стены не мешали построению справедливого общественного устройства, его колокола не тушили доменных печей, а его иконы не снижали урожайность пшеницы. Почему же новая власть, якобы в интересах рабочих и крестьян, снесла с лица земли этот величественный собор? Они говорили, что не веруют в Бога, но тем не менее сражались с Ним и Его Алтарями» – отмечается в послании, которое размещено на сайте Екатеринбургской епархии.



В обращении с прискорбием отмечается, что сегодня протестующие выступают против строительства собора, делами показывая ненависть к присутствию Бога в их жизни: «Не храм, а Бога они вытесняют из своей жизни». В возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви.



«Екатеринбург проявил себя в истории нашего государства не только как город, убивший святого царя и его невинных детей, но и как город, в котором есть люди думающие, верные Церкви, твёрдые. Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием», – сказано в послании.



Также говорится, что в случае оставления места у Драмтеатра в листе для голосования этот вариант имел бы все шансы победить.



«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», - подчеркивается в обращении.



В Послании также отмечено, что, «мы всегда хотели только святости и мира»: «…и если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз – это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар».



Верующие надеются, что нынешняя уступка – последняя.



«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз. Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния, которого тем не менее не стоило бы исключать», – сказал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.