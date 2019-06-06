На место вылетел вертолёт Ми-8: в Свердловской области загорелась исправительная колония

Фото: ГУ ФСИН по Свердловской области

Сегодня, 8 июня, в Свердловской области в посёлке Гари произошёл пожар в исправительной колонии №8. На место происшествия для тушения вылетел вертолёт Ми-8.По предварительной информации, горят три барака для проживания осужденных и производственно-складское помещение. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В тушении пожара задействованы десять единиц техники и около 130 человек, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.В колонии находятся порядка 400 осуждённых. По предварительным данным, пострадавших нет. Источник пожара в настоящее время устанавливают.