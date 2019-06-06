В Екатеринбурге на Посадской загорелась квартира в жилом доме

08:42 | 8.06.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне поздним вечером, около 23:00, в Екатеринбурге на улице Посадская загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. Пожар распространился на площади 30 квадратных метров.



Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 35 человек, в числе которых оказалось пятеро детей. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информации о пострадавших нет. Возгорание произошло на четвёртом этаже. В результате инцидента повредилось домашнее имущество.