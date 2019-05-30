В Екатеринбурге произошло ДТП с участием Toyota Supra и 056 автобуса

В Екатеринбурге автомобиль Toyota Supra столкнулась с 056 автобусом и машиной «Яндекс. Такси».Водитель иномарки двигался от «Высоцкого» по улице Малышева. При выезде с кольца он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом 056 маршрута. От удара автобус отбросило на машину «Яндекс.Такси», которая двигалась в соседнем ряду. Toyota развернуло, спереди автомобиль полностью разбит, автобус и такси остались стоять на своих полосах.Уточним, среди пострадавших есть дети.