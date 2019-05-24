Завершили сезон на 13-ом месте: молодёжка «Урала» на выезде уступила «Анжи» со счётом 1:0

13:57 | 26.05.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 26 мая, екатеринбургская молодёжная команда «Урал» на выезде со счётом 1:0 потерпела поражение в матче с «Анжи». Эта игра для уральцев стала заключительной в сезоне 2018/2019.



На протяжении всей встречи свердловчане играли первым номером и часто создавали, казалось бы, удачные моменты, однако забить гол так им и не удалось. На 87-ой минуте «Анжи» забивает единственный мяч игры, после чего счёт уже не меняется.



Отметим, нападающий молодежки «Урала» Евгений Татаринов по итогам турнира занял шестое место в списке бомбардиров. На счету нашего футболиста 13 результативных ударов.



По результатам сезона 2018/2019 молодёжная команда «Урал» в турнирной таблице заняла 13 место.