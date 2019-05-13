В поселке Северка при пожаре погибла женщина

Накануне вечером в Екатеринбурге в поселке Северка на улице Стрелочников произошел пожар в двухэтажном доме.Жители дома самостоятельно покинули квартиры до прибытия пожарно-спасательных подразделений. При тушении в одной из квартир обнаружено тело женщины без признаков жизни. Еще одна женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения.Площадь пожара составила 80 кв.м. Огнем повреждена квартира и общий коридор на втором этаже.«В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 29 человек личного состава. Пожарные справились с огнем в течении 36 минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.На базе школы № 179 развернут пункт временного размещения, но жители предпочли остановиться у родственников. Причина пожара устанавливается.