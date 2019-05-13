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10:54 | 20.05.2019

Мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений по месту строительства храма

Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по месту строительства храма святой Екатерины.

Направить свой вариант можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины».

Как сообщает пресс-служба мэрии, сбор предложений продлится 10 дней. Затем состоится рейтинговое голосование по возможным местам строительства.

© «Вечерние Ведомости»

 


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