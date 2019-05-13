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17:58 | 17.05.2019

фото: oblgazeta.ru

Завтра в Екатеринбурге закроют движение трамваев по Макаровскому мосту

С 18 мая в Екатеринбурге приостановят трамвайное движение по Макаровскому мосту. Это связано с проведением ряда работ по реконструкции сооружения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршруты № 3 и № 21, проходящие по улице Челюскинцев, будут объединены в один маршрут № 21, который пройдет от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченской, Волгоградской, Викулова, Татищева, Красноуральской до конечной станции «ВИЗ».

Движение трамваев возобновят после окончания работ.

Напомним, что в 2019 году должен завершиться первый этап реконструкции Макаровского моста.

© «Вечерние Ведомости»

 


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