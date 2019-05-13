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18:37 | 16.05.2019

Фонд «Социум»: более половины екатеринбуржцев выступают против строительства храма на месте сквера

Фонд «Социум» провел телефонный опрос в Екатеринбурге и выяснил: 52% горожан выступают категорически против или скорее против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Положительно или скорее положительно к строительству относятся 28%. Безразличны или не могут определиться 20%.

Отмечается, что количество противников строительства преобладает, прежде всего, среди молодежи: 60% настроены против и только 22% - за.

По мнению социологов, если строительство храма продолжится, это усилит раскол среди жителей.

«Силы сторон, участвующих в противостоянии, явно не равны. Очевидно, что на сегодняшний день строители Храма смогут добиться своего, несмотря на противодействие активистов. Реализация такого сценария, весьма вероятно, усилит раскол между различными группами внутри городского сообщества, усилит отчуждение граждан, особенно молодежи, от власти, от РПЦ, и в перспективе способно ослабить в Екатеринбурге электоральный потенциал губернатора», - говорится в сообщении фонда «Социум».

Полные результаты опроса опубликованы здесь.

Фонд «Социум»: более половины екатеринбуржцев выступают против строительства храма на месте сквера

© «Вечерние Ведомости»

 


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