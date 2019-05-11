Жители Екатеринбурга прорвали забор вокруг места, где планируется постройка храма святой Екатерины, в знак протеста

20:48 | 13.05.2019

Фото из группы "Завтра в Екатеринбурге | Екатеринбург"в соцсети"ВКонтакте"

В Екатеринбурге сегодня, 13 мая вечером, состоялась очередная акция протеста против строительства Храма святой Екатерины. Во время флешмоба участники прорвали забор.



Отметим, что организаторы акции заранее предупреждали участников о том, что ограждение трогать нельзя, однако горожане стали раскачивать сетку и ломать укрепления. Изначально же они просто мирно прогуливались вдоль забора.



Стоит добавить, что ранее сегодня ещё один протест устроила жительница города Алена Смышлева. Она также прорвалась через ограждение и залезла на дерево. После этого девушку задержала полиция.