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19:05 | 12.05.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В Первоуральске опровергли версию об убийстве пятнадцатилетнего мальчика
По словам представителя СУ СКР по Свердловской области, доследственная проверка продолжается, однако уголовное дело по факту гибели подростка, скорее всего, заведено не будет.
Напомним, вчера появилась информация о том, что 10 мая вечером в сквере около мечети в микрорайоне «Хромпик» группа молодых людей (по некоторым данным - наркоманов) до смерти забила пятнадцатилетнего подростка. Конфликт произошёл якобы из-за того, что мальчик не дал нападавшим сигареты.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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