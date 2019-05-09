Группа молодых людей в Первоуральске до смерти забила подростка

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

А вот так происшествие описано в паблике «Плохие новости»/«Вконтакте»

Накануне вечером в Первоуральске в сквере около мечети произошло убийство. Группа молодых людей до смерти забила пятнадцатилетнего подростка. Об этом в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте» сообщил подписчик группы «Aquamarine Caine».«Около Мечети группа наркоманов убили парня», – говорится в сообщении. К сообщению приложены фотографии с места происшествия.Судя по фотографиям, скорую помощь, которая прибыла на место ЧП быстрее правоохранителей, вызвали друзья подростка, фотографии сделаны, когда потерпевшего осматривал врач «скорой».Так как происшествие связано с несовершеннолетними, за комментарием мы попробовали обратиться в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области, однако на звонки по официальным телефонам пресс-службы никто не отвечает – выходной день. Пресс-служба областного полицейского главка комментарии по происшествиям, связанным с несовершеннолетними, давать не имеет права.