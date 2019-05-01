Неужели весна: в Екатеринбурге на предстоящей неделе будет тёплая погода

12:45 | 5.05.2019

Фото: Катерина Якушева

В Екатеринбурге на предстоящей неделе ожидается температура воздуха до +27 °С днём и до +13 °С по ночям, сообщают синоптики Гидрометцентра России.



В понедельник, 6 мая, ночью до +12 °С, днём до +23 °С. Облачно, небольшой кратковременный дождь.



Во вторник, 7 мая, ночью до +11 °С, облачно, без осадков. Днём до +27 °С, облачно с прояснениями, без осадков.



В среду, 8 мая, ночью до +13 °С, обхаяно с прояснениями, временами дождь. Днём до +25 °С, переменная область, без осадков.



В четверг, 9 мая, ночью до +12 °С, небольшая облачность, без осадков. Днём до +22 °С, переменная область, небольшой кратковременный дождь.



В пятницу, 10 мая, ночью до +12 °С, переменная область, небольшой кратковременный дождь. Днём до +21 °С, переменная область, без осадков.



В субботу, 11 мая, ночью до +13 °С, небольшая область, без осадков. Днём до +26 °С, также без осадков.



В воскресенье, 12 мая, ночью до +11 °С, днём до +23 °С. Ясно, без осадков.