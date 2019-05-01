Новости дня
12:45 | 5.05.2019
Фото: Катерина Якушева
Неужели весна: в Екатеринбурге на предстоящей неделе будет тёплая погода
В понедельник, 6 мая, ночью до +12 °С, днём до +23 °С. Облачно, небольшой кратковременный дождь.
Во вторник, 7 мая, ночью до +11 °С, облачно, без осадков. Днём до +27 °С, облачно с прояснениями, без осадков.
В среду, 8 мая, ночью до +13 °С, обхаяно с прояснениями, временами дождь. Днём до +25 °С, переменная область, без осадков.
В четверг, 9 мая, ночью до +12 °С, небольшая облачность, без осадков. Днём до +22 °С, переменная область, небольшой кратковременный дождь.
В пятницу, 10 мая, ночью до +12 °С, переменная область, небольшой кратковременный дождь. Днём до +21 °С, переменная область, без осадков.
В субботу, 11 мая, ночью до +13 °С, небольшая область, без осадков. Днём до +26 °С, также без осадков.
В воскресенье, 12 мая, ночью до +11 °С, днём до +23 °С. Ясно, без осадков.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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