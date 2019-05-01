Новые подробности взрыва в Еланском гарнизоне: количество пострадавших увеличилось

11:01 | 4.05.2019

Центральный КПП гарнизона «Еланский». Фото: wikimapia.org

Стали известны новые подробности взрыва произошедшего вчера вечером в одной из частей Еланского гарнизона.



Как стало известно «Вечерним ведомостям» из собственных источников, вечером 3 мая пятеро солдат-срочников при производстве работ по уборке территории части обнаружили старый неразорвавшийся снаряд. Что делали военные со снарядом неизвестно, но старый боеприпас сдетонировал. В результате взрыва один солдат погиб, второй получил тяжёлые ранения – ему оторвало ноги, и в настоящее время он в тяжёлом состоянии находится в реанимации, ещё один военный получил более лёгкие ранения и находится в хирургическом отделении. Судьба ещё двоих солдат – неизвестна.