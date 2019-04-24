Мужчина впал в кому: в Нижнем Тагиле байкер влетел во внедорожник, который выехал на красный

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле на пересечении Черноисточинского шоссе и улицы Бригадной произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника. В результате столкновения байкер тяжело пострадал и впал в кому.Как сообщают сотрудники ГИБДД, виновницей аварии стала 49-летняя женщина, которая находилась на рулём внедорожника. Она нарушила правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора.И внедорожник, и мотоцикл от сильно удара сильно пострадали. 25-летнего байкера доставили в больницу. Виновнице ДТП грозит крупный штраф и лишение прав.