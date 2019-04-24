Хоккейный клуб «Автомобилист покинули 11 хоккеистов и тренер вратарей

13:43 | 1.05.2019

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист по окончании сезона-2018/19 покинули 11 хоккеистов, кроме того команду покидает тренер вратарей Альберт Ширгазиев, об этом сообщается на сайте клуба.



«В связи с истечением срока контрактов нашу команду покидают вратарь Владимир Сохатский, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов, Евгений Чесалин и тренер вратарей Альберт Ширгазиев», – говорится в сообщении на сайте клуба.



В новом сезоне место тренера вратарей Альберта Ширгазиева займёт Константин Власов из тюменского «Рубина». Кроме того, тренерскую команду пополнит Андрей Соколов из челябинского «Трактора».



Таким образом, тренерский штаб «Автомобилиста» на следующий сезон можно считать сформированным, в него вошли: главный тренер Андрей Мартемьянов, ассистенты Константин Шафранов, Андрей Соколов, Евгений Шалдыбин и тренер вратарей Константин Власов. А вот с составом игроков определённости ещё нет.



Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» впервые в истории дошел до полуфинала Восточной конференции КХЛ, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Тем не менее, команда весь сезон радовала своих болельщиков