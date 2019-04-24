Тело лежало в колодце: пропавшую мать четверых детей нашли мёртвой в Свердловской области

15:23 | 27.04.2019

Фото: vk.com

В Свердловской области в одном из колодцев в посёлке Малышева нашли тело пропавшей 6 апреля Сутунковой Татьяны. Женщина была матерью четверых детей.



После исчезновения в сети появилась информация о том, что Татьяна Александровна часто уходила из дома и раньше. Таким способом женщина старалась устроить свою личную жизнь.



Спустя три недели поисков мать четверых детей нашли мёртвой. В группе «Асбест LIVE» в сети «ВКонтакте» отметили, что подозреваемого в убийстве уже задержали, однако официального подтверждения этому ещё нет.



Точные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. О состоянии детей Сутунковой не сообщается.