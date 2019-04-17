Метеорный поток Лириды: Свердловчане увидят первый звездопад весны

В небе над Свердловской областью десятки звёзд сольются в метеоритном потоке Лириды. Увидеть звездопад можно будет в течение нескольких ночей, но самый пик придётся на ночь с 22 на 23 апреля - можно будет увидеть до двадцати звёзд за час. Их скорость достигает 48 км/с.При ясном небе за Лиридой можно будет наблюдать невооруженным глазом. Учёные советуют запастись всем необходимым для ночлежки и выбраться за город, чтобы сполна насладиться «падающими» звёздами.Лириды получили своё название в честь созвездия Лиры, со стороны которого, как кажется, летят метеоры. Это не самый яркий, но ежегодный апрельский звездопад.Фото: Московский планетарий