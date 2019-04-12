Екатеринбургские театры получили три «Золотые маски»

10:22 | 17.04.2019

фото: delfi.lv

В Москве, на Исторической сцене Большого театра, состоялась церемония вручения 25-й российской национальной театральной премии «Золотая маска». Екатеринбургские театры получили три награды.



Так, Театр музыкальной комедии победил в номинациях «Оперетта-мюзикл/Женская роль» (Юлия Дякина, Эвридика, «Орфей & Эвридика») и «Оперетта-мюзикл/Мужчская роль» (Игорь Ладейщиков, Харон, «Орфей & Эвридика»). А Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») получил специальную премию за балет «Пахита» (творческий коллектив: Альона Пикалова, Елена Зайцева, Федор Леднев, Юрий Красавин, Вячеслав Самодуров, Павел Гершензон, Сергей Вихарев).



Отметим, что театры Свердловской области были представлены в 23 номинациях.