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15:39 | 15.04.2019

фото: newsbel.by

Прокуратура проводит проверку из-за коммунальной аварии в поселке Левиха

Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии в поселке Левиха, где без воды остались 72 жилых дома, школа и детский сад.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария произошла вечером 14 апреля, однако, по данным пресс-службы свердловской прокуратуры, до этого было еще три порыва: два – 13 апреля и еще один – утром 14 апреля.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что эксплуатирующей организацией аварийного участка является ОАО «Объединенная теплоснабжающая организация». Прокуратура намерена проверить, своевременно ли на сетях водоснабжения проводился ремонт.

Сейчас ремонтные работы на участке магистрального водопровода диаметром 300 мм завершены, осуществляется пуск воды и заполнение системы водоснабжения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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