В Екатеринбурге на Объездной ночью произошла страшная авария. Есть пострадавшие

Сегодня ночью в Екатеринбурге на пересечении Объездной дороги и улицы Амундсена произошло столкновение двух автомобилей - Nissan и Toyota. Пострадали три человека.Девушка, которая находилась за рулём Nissan, на повороте не уступила дорогу водителю Toyota, что и послужило причиной аварии. От сильного удара Toyota влетела в дорожное ограждение. Обе машины получили значительные повреждения.В результате ДТП девушку-водителя Nissan и её пассажирку с черепно-мозговыми травмами и сотрясениями доставили в больницу №24. В эту же больницу с закрытым переломом бедра и ключицы доставили водителя Toyota.