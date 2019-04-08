На 87-м году жизни скончался уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

15:12 | 11.04.2019

фото: ural-clinic.ru

На 87-м году жизни скончался уральский миллиардер и меценат, создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин.



«Семь последних лет своей жизни до последнего дыхания было отдано им борьбе за право на медицинскую помощь для всех жителей России. Десятки тысяч людей получили здесь медицинскую помощь, обрели здоровье и возможность трудовой деятельности», - говорится в официальном сообщении на сайте лечебно-реабилитационного центра.



Идея построить госпиталь восстановительных инновационных технологий в Нижнем Тагиле пришла к Владиславу Валентиновичу в 2008 году. В этот проект были вложены практически все деньги, вырученные Тетюхиным от продажи своих акций корпорации «ВСМПО-АВИСМА».



Соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Печальное, скорбное известие: скончался уральский предприниматель и меценат Владислав Валентинович Тетюхин. Про него можно без всяких оговорок сказать: великий человек. Своим трудом и умом добился всего, сделал большое состояние, а после продажи бизнеса вложил деньги не в офшоры и заграничные активы, а построил в Нижнем Тагиле современный госпиталь. Я нередко общался с Владиславом Валентиновичем, и каждую нашу встречу вспоминаю с теплотой и благодарностью. Это был мудрый и сильный человек. Я приношу соболезнования родным и близким Владислава Валентиновича. Его смерть — огромная утрата для всех. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области. Его имя останется в истории как имя одного из лучших уральцев. Вечная память».



Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Владислава Валентиновича.