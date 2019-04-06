Хоккейная команда «Авто» из Екатеринбурга вышла в финал кубка Харламова

Молодежная хоккейная команда «Авто» из Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, вышла в финал кубка Харламова. Это стало возможным после победы в полуфинале над командой «СКА1946» (Санкт-Петербург). В упорной борьбе, при счете по сериям 2:2 уральцы одержали победу со счетом 2:1, выйдя в финал главного трофея Молодежной хоккейной лиги. Матч состоялся в Питере.В стартовом составе команды «Авто» были Галкин (в воротах), Переляев - Валитов, Воронков - Дербенев - Рассейкин.«Наши парни показали настоящий уральский характер, добились победы, пожелаем им удачи в финале, будем болеть», - заявил организатор хоккейного «Матча звезд» Дмитрий Чукреев.