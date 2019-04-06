Новости дня
23:52 | 8.04.2019
Фото: скрин с трансляции
Хоккейная команда «Авто» из Екатеринбурга вышла в финал кубка Харламова
В стартовом составе команды «Авто» были Галкин (в воротах), Переляев - Валитов, Воронков - Дербенев - Рассейкин.
«Наши парни показали настоящий уральский характер, добились победы, пожелаем им удачи в финале, будем болеть», - заявил организатор хоккейного «Матча звезд» Дмитрий Чукреев.
© «Вечерние Ведомости»
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