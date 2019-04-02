В Камышлове, вопреки решению суда, продают продукцию местного хлебокомбината

В Камышлове, несмотря на временное приостановление деятельности хлебопекарни ООО «Камышловский хлеб», продукция предприятия продается в торговых точках. Так, в магазине Продукты», расположенном на проходной хлебокомбината на Энгельса, 244 (ИП Иванов А.Б.), можно приобрести почти любую продукцию. Продавец говорит покупателям, что хлеб производства именно ООО «Камхлеб». Действительно ли владельцы предприятия решили запустить производство при наличии судебного решения, приостановившего деятельность на 50 суток, неизвестно.Напомним, что по решению районного суда от 29 марта деятельность хлебокомбината ООО «Камышловский хлеб», совладельцем которого является известный в городе бизнесмен Сергей Трубин, приостановлена на 50 суток. Инициатором обращения в суд выступил территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудники которого проводили внеплановую выездную проверку на предприятии.Как сообщает официальный сайт Администрации Камышловского городского округа, в ходе проверки на хлебопекарне обнаружены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, влекущие угрозу для жизни и здоровья людей.Перечень претензий к хлебокомбинату крайне обширный. Здесь и ненадлежащее содержание производственных помещений, непринятие мер, препятствующих проникновению и размножению мух, повсеместно (в складах, кондитерском цехе, в цехе по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий) обнаружены следы жизнедеятельности семейства грызунов, а именно: помет, экскременты, наличие значительного количества живых окрыленных мух, складские помещения не обрабатываются и не моются надлежащим образом, помещения требуют ремонта. Кроме этого, не организовано проведение вакцинации против гепатита В и профилактических прививок против дифтерии. Между тем, ООО «Камышловский хлеб» поставляет свою продукцию (хлеб, булочки, печенье) в детские учреждения и крупные торговые сети.