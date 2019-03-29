В Первоуральске врач, по вине которого погибла пациентка, отделался судебным штрафом

16:59 | 2.04.2019

фото: правозащита38.рф

Первоуральский городской суд принял решение по делу о гибели пациентки после операции в городской больнице. В отношении врача-хирурга Вячеслава Самойленко применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что женщина скончалась из-за ненадлежащего исполнения медиком своих профессиональных обязанностей. Пациентка поступила в хирургическое отделение 30 августа 2018 года и умерла после операции. Доказано, что врач-хирург допустил ряд диагностических, тактических и организационных ошибок. Отметим, что женщине неверно установили диагноз.



«В ходе расследования уголовного дела проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой между смертью пациентки и действиями медика имеется прямая причинно-следственная связь», - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Обвиняемый врач-хирург ранее не судим, характеризуется положительно. Кроме того, он возместил потерпевшему моральный вред и материальный ущерб на общую сумму более 1,1 млн рублей. В связи с этим суд принял решение о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, уголовное преследование прекращено.