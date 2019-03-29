Пошёл гулять и потерялся: в Екатеринбурге разыскивают 89-летнего дедушку, который страдает потерей памяти

16:02 | 31.03.2019

Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге пропал 89-летний Баталов Григорий Романович. Дедушка вышел гулять вчера, 30 марта, но из-за проблем с памятью потерялся и больше не выходил на связь.



Во время прогулки его сопровождала жена - 91-летняя Зоя Михайловна. Она решила спрятаться от ветра, а мужу сказала пройтись вокруг школы. Дедушка вышел в калитку и направился в сторону вокзала. Бабушка не дождалась Григория Романовича и позвонила родственникам.



Сотрудники полиции дали ориентировку во все больницы, однако дедушку ещё не нашли.



Приметы: рост 170, крепкого телосложения, волосы седые, глаза серые. Особые приметы: усы. Одежда: темно-зеленая куртка, рыжая шапка-ушанка, черные брюки, черные ботинки.



Если вам известна информация о возможном местонахождении Баталова Григория Романовича - позвоните по тел. 88007005452 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: Евгений 89220247479.