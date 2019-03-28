В Екатеринбург на специальном вертолёте санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением

15:43 | 30.03.2019

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Из посёлка Шаля в Екатеринбург доставили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Пулю в грудь пострадавший получил ещё 28 марта, но крайне тяжёлое состояние не позволяло не позволяло транспортировать его в областной центр.



Накануне стало известно, что мужчину всё-таки доставили в Областную клиническую больницу №1 для дальнейшего лечения.



Пока не ясно, что стало причиной огнестрельного ранения мужчины в грудь, однако можно предположить, что травму мужчина получил во время охоты. Ведь посёлок Шаля известен своими густонаселёнными лесами, где уральцы не прочь поохотиться на лосей.



На момент публикации новости нам не удалось получить комментария официальных представителей СКР и МВД по Свердловской области.