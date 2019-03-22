В соцсетях опубликовано анонимное письмо о «беспределе» в Свердловском областном онкологическом диспансере

Дальше то пойдет это куда то? Или на данном этапе все и закончится? Сами с этой бедой столкнулись, людей при мне разворачивали домой ,они пришли на химиотерапию, но им сказали-лекарств нет, разговаривала с людьми,которые годами ходят на лечение, говорят питание урезали, совсем другое стало и редко и мало. На чужом несчастье, счастья не построишь, 100% на человеческих жизнях, деньги на человеческой крови и слезах, это все вернется , бумерангом!!! Я буду четко следить за развитием событий! Позвоните на Соболева 29 или на Комсомольскую 11 и спросите, появились ли лекарства, вот вам и доказательство будет.