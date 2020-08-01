Мощный взрыв в Бейруте унёс жизни не менее 10 человек и повредил множество зданий

23:20 | 4.08.2020

Фото: Anwar AMRO / AFP

В Бейруте произошёл мощный взрыв в районе порта города, где находились склады с взрывчаткой. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 километров. Погибли по меньшей мере 10 человек, заявили источники Reuters. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что ранены сотни жителей Бейрута, а больницы не справляются с потоком пострадавших.



Жители сначала услышали негромкий хлопок, после чего около пяти минут ничего не происходило. Затем появился столб чёрно-белого дыма, и окружающий порт район сотряс мощный взрыв.



Сначала о масштабах разрушений взрыва было известно только то, что на расстоянии в несколько километров от эпицентра взрыва у зданий выбило стекла. Также поступила информация о том, что в пострадавший района Зайтуна-бей и примыкающие к нему кварталы прибыли машины скорой помощи для госпитализации пострадавших.



Официально ещё не назвали число жертв. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан подтвердил, что раненых много. Лёгкие травмы получили в том числе жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба, а также одна из сотрудниц российского посольства, который в результате взрыва тоже был задет.



Президент Ливана Мишель Аун призвал к экстренному заседанию Высшего совета обороны страны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»