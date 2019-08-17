До конца 2019 года в Курганской области сдадут 8 новых детских садов

12:55 | 19.08.2019

В Курганской области в конце 2019 года будут сданы в эксплуатацию восемь новых детских садов-яслей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография».



Три дошкольных учреждения общей вместимостью 520 мест скоро появятся в Кургане на бульваре Солнечном, в 4-м и 5-м микрорайонах Заозерного. Также новые детские сады откроются в Шадринске, Макушине, Шумихе, Щучье и селе Кетово. Всего в этом году введут 1110 ясельных мест.



В рамках нацпроекта «Демография» на строительство детских садов в области в 2019 году запланировано более 885 миллионов рублей.

В 2020 году строительство детских садов-яслей в регионе продолжат. К концу 2021 года возведут еще восемь садиков, из них пять — в областном центре. Это позволит создать еще 1030 новых мест и ликвидировать очередность детей в возрасте до трех лет в «актуальном спросе».

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