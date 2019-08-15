В Кургане откроется детский технопарк, оснащенный высокотехнологичным оборудованием

13:56 | 16.08.2019

В 2019 году в Кургане откроется детский технопарк «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.



По данным ведомства, настоящее время ведется закупка высокотехнологичного оборудования и подготовка помещений. Руководство и педагоги учреждения проходят обучение на федеральных сессиях в разных регионах страны, в том числе в Сколково.



Первые занятия по направлениям «Автоквантум», «IT-квантум», «Биоквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум» и «Хайтекцентр» начнутся уже в октябре этого года. В них смогут принять участие школьники от 10 до 18 лет. На занятиях ребят научат писать и воплощать инженерно-конструкторские проекты, проводить научные исследования, решать реальные производственные задачи.



В первое время технопарк сможет объединить по интересам порядка 800 школьников, но уже в 2020 году их число возрастет, поскольку в Шадринске будет открыт еще один «Кванториум». Занятия в технопарке будут бесплатными и доступными не только жителям городов, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов.



Детские технопарки «Кванториум» — это сеть площадок по всей стране, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, нацеленных на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.



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