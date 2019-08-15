Курган: новости дня
13:46 | 16.08.2019
Фото www.minfin.ru
Глава Минфина России Антон Силуанов посетит Курганскую область
Курганская область по числу субъектов МСП занимает 5 место среди регионов Урала. Национальным проектом развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено увеличение занятых в секторе МСП в регионе до 99 тысяч человек (в том числе легализация 14 тысяч самозанятых граждан). В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется оказание поддержки производителям промышленной продукции в регионе. Также сейчас прорабатывается участие области в мероприятиях нацпроекта по повышению производительности труда, начало реализации которых запланировано в 2020 году.
В ходе поездки Министра финансов состоится обсуждение более активного вовлечения Курганской области в нацпроекты, а также сложностей, с которыми сейчас сталкивается регион при их реализации. Антон Силуанов в формате диалога обсудит с предпринимателями условия ведения бизнеса в регионе, чтобы скорректировать меры господдержки в соответствии с их актуальными потребностями.
В 2019 году в рамках нацпроекта развития МСП Курганской области предоставлена субсидия в размере 250 млн рублей на реконструкцию индустриального парка. Курганский индустриальный парк – современный индустриальный парк типа Brownfield, расположенный в Западном районе города, на территории бывшего Курганского завода колесных тягачей им. Д.М. Карбышева. После реконструкции в парке появятся новые полностью готовые помещения для бизнеса. Курганский индустриальный парк является единственным масштабным индустриальным парком на территории области, ориентированным на поддержку малого и среднего бизнеса. В настоящее время на территории парка уже размещается Курганский завод комплексных технологий, Курганская мини-ТЭЦ, ООО «Кургантехэнерго», производящая паровые котлы, и другие резиденты.
В рамках визита Антон Силуанов также обсудит с руководством Курганской области целевые показатели социально-экономического развития региона и меры, необходимые для их достижения.
В совещаниях примут участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, и других федеральных ведомств, руководители АО «РЭЦ», АО «Корпорация МСП», Федерального центра компетенций и Фонда развития промышленности, а также представители бизнеса из Зауралья.
© «Вечерние ведомости»
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