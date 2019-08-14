В Шадринске 19-летняя девушка устроила дорожную аварию

12:12 | 15.08.2019

В минувшую среду в Шадринске произошло столкновение автомобилей ВАЗ-21102 и Nissan Wingroad на улице Шумилова. Виновницей ДТП стала 19-летняя жительница города — водитель отечественной легковушки.



По данным УГИБДД УМВД России по Курганской области, при выезде со второстепенной улицы автоледи не уступила дорогу Nissan Wingroad, пользующемуся преимуществом в движении.



В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Девушка-водитель, стаж вождения которой составляет всего 2 месяца, с различными травмами была госпитализирована в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи. Водитель иномарки не пострадал.

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