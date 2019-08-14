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11:22 | 15.08.2019

Курганский городской суд ликвидировал ООО «Мэрилин»

Накануне Курганский городской суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о ликвидации ООО «Мэрилин». Скандально известная компания оказывала платные медицинские услуги в клинике пластической хирургии «PersonaNova».

Надзорное ведомство обратилось в суд на основании систематических нарушений прав потребителей в части возврата денег за не оказанные услуги. Обманутые клиенты неоднократно обращались в суды общей юрисдикции с исками о защите прав потребителей, которые удовлетворены и вступили в силу. Нарушения были выявлены в 2017, 2018 и 2019 годах.

Кроме того, ООО «Мэрилин» привлекалось управлением к административной ответственности в связи с нарушением прав потребителей и лицензионных требований. Речь идет о нарушении установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, нарушении права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы. Также компания включала в договор условия, ущемляющие права потребителя.

«В своих требованиях Управление Роспотребнадзора указало, что дальнейшая деятельность ООО «Мэрилин» представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Вместе с тем, допущенные ООО «Мэрилин» нарушения посягали на права граждан в экономической сфере и повлекли за собой причинение имущественного и морального вреда пострадавшим от действий компании», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В суде представитель ответчика подтвердил, что судебные акты о взыскании в пользу потребителей денежных средств до настоящего времени не исполнены. В связи с тем, что ранее принимаемые меры государственного воздействия не привели к положительным результатам, Курганский городской суд удовлетворил требования управления. Решение не вступило в законную силу.

© «Вечерние ведомости»

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