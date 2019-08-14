Курган: новости дня
11:22 | 15.08.2019
Курганский городской суд ликвидировал ООО «Мэрилин»
Надзорное ведомство обратилось в суд на основании систематических нарушений прав потребителей в части возврата денег за не оказанные услуги. Обманутые клиенты неоднократно обращались в суды общей юрисдикции с исками о защите прав потребителей, которые удовлетворены и вступили в силу. Нарушения были выявлены в 2017, 2018 и 2019 годах.
Кроме того, ООО «Мэрилин» привлекалось управлением к административной ответственности в связи с нарушением прав потребителей и лицензионных требований. Речь идет о нарушении установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, нарушении права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы. Также компания включала в договор условия, ущемляющие права потребителя.
«В своих требованиях Управление Роспотребнадзора указало, что дальнейшая деятельность ООО «Мэрилин» представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Вместе с тем, допущенные ООО «Мэрилин» нарушения посягали на права граждан в экономической сфере и повлекли за собой причинение имущественного и морального вреда пострадавшим от действий компании», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В суде представитель ответчика подтвердил, что судебные акты о взыскании в пользу потребителей денежных средств до настоящего времени не исполнены. В связи с тем, что ранее принимаемые меры государственного воздействия не привели к положительным результатам, Курганский городской суд удовлетворил требования управления. Решение не вступило в законную силу.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:12 | 15.08.2019
В Шадринске 19-летняя девушка устроила дорожную аварию
11:22 | 15.08.2019
Курганский городской суд ликвидировал ООО «Мэрилин»
11:22 | 15.08.2019
В уральской столице пройдет конкурс для мужчин с ограниченными физическими возможностями
11:03 | 15.08.2019
В Екатеринбурге ночью загорелась девятиэтажка
10:41 | 15.08.2019
В Екатеринбурге перед судом предстанет группа мигрантов, обвиняемых в кражах из супермаркетов
10:31 | 15.08.2019
В Екатеринбурге по результатам опрессовок выявлено 31 повреждение
10:01 | 15.08.2019
Плохо мыли посуду и кормили недопустимыми продуктами: Роспотребнадзор закрыл палаточный лагерь в «Оленьих ручьях»
09:20 | 15.08.2019
В «Кольцово» задерживаются пять рейсов из-за густого тумана, накрывшего Екатеринбург
21:35 | 14.08.2019
В Екатеринбурге прошло очередное совещание по подготовке к форумам 100+ Forum Russia, WorldSkills и Всемирному дню городов
21:08 | 14.08.2019
Из-за аварии в Полевском без газа остались 116 многоквартирников
19:17 | 14.08.2019
Облачно, но тепло: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на конец рабочей недели
18:42 | 14.08.2019
Паниковал и пытался выкинуть: в Ревде сотрудники полиции обнаружили у гражданина наркотики
18:31 | 14.08.2019
В пермском парке Горького состоится акция по приему донорской крови
18:22 | 14.08.2019
В Перми на торги выставлены участки под физкультурно-оздоровительный комплекс, ИЖС и коммерческие объекты
18:14 | 14.08.2019
В Перми ремонтируют остановочные комплексы
18:10 | 14.08.2019
Пермская инвесткомиссия поддержала реконструкцию набережной Камы и берегоукрепления в Кировском районе
17:58 | 14.08.2019
Пермский международный марафон будут вести Дмитрий Губерниев и Александр Загорский
17:39 | 14.08.2019
В Перми в «Выходные на набережной» можно будет послушать джаз
17:35 | 14.08.2019
Не смог объяснить причину: в Екатеринбурге мужчина украл спасательный жилет из самолета
17:18 | 14.08.2019
В Екатеринбурге состоится сбор подписей за ускорение работ по благоустройству «Зеленой Рощи»
16:49 | 14.08.2019
В Кургане женщина пыталась задушить полицейского, прибывшего на вызов
16:44 | 14.08.2019
Виновника автокатастрофы на Малышева отправили под стражу
16:36 | 14.08.2019
Тело пропавшего жителя Кургана обнаружили в реке Тобол
16:27 | 14.08.2019
Накануне Пермского международного марафона будет работать «Школа спортивного волонтера»
16:19 | 14.08.2019
«Белый снег, серый лед»: в Екатеринбурге в день памяти Цоя пройдет показ фильма «Игла»
16:01 | 14.08.2019
В дни празднования Дня города в центре Екатеринбурга спортсмены будут биться за кубок по боксу
15:31 | 14.08.2019
Мэрия Екатеринбурга не будет ремонтировать часть проспекта Ленина