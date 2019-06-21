Суд потребовал от мэрии Кургана не сбрасывать грязные сточные воды в Битевку. «Происходит серьезное антропогенное воздействие»

15:02 | 26.06.2019

Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и возложил на администрацию областного центра обязанность организовать водоотведение, исключающее сброс загрязненных сточных вод в старицу Битёвка.



Ранее курганская природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что муниципалитет в нарушение экологических и санитарных требований без очистки сбрасывает городские сточные воды в озеро, старицу Битёвка через водоспускное сооружение ливневой канализации. Расположено оно около центрального входа в ЦПКиО, со стороны улицы Гоголя. Кроме того, сброс сточных вод осуществляется со значительным превышением загрязняющих веществ.



«Происходит серьезное антропогенное воздействие на водный объект, когда-то являвшийся достопримечательностью Кургана и любимым местом отдыха горожан, его засорение и заболачивание. Сложившаяся ситуация оказывает также серьезное негативное воздействие на обитающие в водоеме биоресурсы и животный мир», — сообщает прокуратура Курганской области.



Решение суда не вступило в законную силу.