Курган: новости дня
15:02 | 26.06.2019
Суд потребовал от мэрии Кургана не сбрасывать грязные сточные воды в Битевку. «Происходит серьезное антропогенное воздействие»
Ранее курганская природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что муниципалитет в нарушение экологических и санитарных требований без очистки сбрасывает городские сточные воды в озеро, старицу Битёвка через водоспускное сооружение ливневой канализации. Расположено оно около центрального входа в ЦПКиО, со стороны улицы Гоголя. Кроме того, сброс сточных вод осуществляется со значительным превышением загрязняющих веществ.
«Происходит серьезное антропогенное воздействие на водный объект, когда-то являвшийся достопримечательностью Кургана и любимым местом отдыха горожан, его засорение и заболачивание. Сложившаяся ситуация оказывает также серьезное негативное воздействие на обитающие в водоеме биоресурсы и животный мир», — сообщает прокуратура Курганской области.
Решение суда не вступило в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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