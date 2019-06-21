Парламент Зауралья выдвинул Бориса Шалютина на пост омбудсмена по правам человека

17:31 | 25.06.2019

Фото www.kurganoblduma.ru

Курганская областная Дума выдвинула депутата Бориса Шалютина на пост регионального омбудсмена по правам человека. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Фролов на сегодняшнем заседании.



Документы на согласование его кандидатуры уже направлены к Уполномоченной по правам граждан человека в РФ Татьяне Москальковой.



«Комиссия соберется по данному вопросу 28 июня. Зная послужной список Бориса Соломоновича и его гражданскую позицию, кандидатур его, думаю, будет согласована», — заявил Фролов.