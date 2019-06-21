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Курган: новости дня


17:31 | 25.06.2019

Фото www.kurganoblduma.ru

Парламент Зауралья выдвинул Бориса Шалютина на пост омбудсмена по правам человека

Курганская областная Дума выдвинула депутата Бориса Шалютина на пост регионального омбудсмена по правам человека. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Фролов на сегодняшнем заседании.

Документы на согласование его кандидатуры уже направлены к Уполномоченной по правам граждан человека в РФ Татьяне Москальковой.

«Комиссия соберется по данному вопросу 28 июня. Зная послужной список Бориса Соломоновича и его гражданскую позицию, кандидатур его, думаю, будет согласована», — заявил Фролов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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