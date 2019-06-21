В Курганской области 4 июля объявят победившего в конкурсе регоператора

17:21 | 25.06.2019

На следующей неделе станет известен победитель конкурса по отбору регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области. «Вскрытие конвертов состоится 4 июля. Сейчас мы находимся в режиме ожидания», — сообщил на сегодняшнем заседании регионального парламента врио директора природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.



Однако парламентариям чиновник пояснил, что на данный момент ни одной заявки на участие в конкурсе еще не поступило. «На этой неделе мы ожидаем заявки. Как показывает практика, в основном по таким конкурсам заявки поступают в последний момент», - добавил он.



Тогда депутаты забеспокоились и спросили напрямую, есть ли перспектива того, что кто-то вообще заявится. Саркисов сообщил, что данный вопрос активно прорабатывается и у правительства региона есть определенное понимание, кто является потенциальным заявителем. Также он дал информацию и о тарифе.



«Все расчеты будут сделаны органом тарифного регулирования после того, как региональный оператор защитит производственную программу, — Саркисов. — В настоящий момент все, что от нас зависит мы сделали. Территориальная схема составлена таким образом, чтобы минимизировать логистические расходы. Логистику мы построили с минимальными затратами. И точно можно сказать: тариф будет меньше, чем он был ранее установлен предыдущим регоператором. Тариф будет дешевле, это однозначно».