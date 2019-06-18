Минсельхоз России выделит Курганской ГСХА 200 млн рублей на антикризисные меры

16:25 | 21.06.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сегодня, 21 июня, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев посетил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию им. Т.С. Мальцева, учредителем которой является министерство. Вуз на данный момент испытывает финансовые трудности из-за кредиторской задолженности и долгов по стипендии.



Министр осмотрел аудитории и лаборатории агрономического и биохимического факультетов, общежития, пообщался со студентами. Как сообщили в пресс-службе главы региона, после осмотра площадей академии глава Минсельхоза и врио губернатора Вадим Шумков обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса и планы по улучшению финансово-экономической ситуации и образовательной деятельности в Курганской государственной сельхозакадемии.



«Мы уделяем колоссальное внимание развитию аграрной науки и будем оказывать максимально возможную поддержку Курганской сельскохозяйственной академии, — подчеркнул Дмитрий Патрушев. — Надеюсь, что этот вуз станет «alma mater» еще для многих высококлассных специалистов и ученых, которые внесут вклад в развитие агропромышленного комплекса России».



По плану первоочередных мероприятий на 2019 год, направленных на развитие академии, Минсельхоз России дополнительно дополнительно выделит академии порядка 200 млн рублей. Средства планируют направить уже в июле. В правительстве отметили, что это позволит улучшить финансово-хозяйственное положение Курганской ГСХА, в том числе урегулировать вопрос с выплатой стипендий. Кроме того, запланированы мероприятия по оптимизации работы академии, ремонту ряда объектов на ее территории и увеличению количества студентов на 125-150 человек к сентябрю 2020 года.