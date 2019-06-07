В Кургане на месяц перекроют улицу Карла Маркса из-за провала

15:06 | 11.06.2019

В Кургане закроют движение транспорта по улице Карла Маркса (от перекрестка Карла Маркса — Пичугина до улицы Пролетарской) с 14 июня до 13 июля для проведения аварийно-восстановительных работ.



Как сообщает «Водный союз», из-за ветхости трубопровода на данном участке улицы произошел провал на самотечном коллекторе диаметром 800 мм. Устранение аварийной ситуации требует вскрытия дорожного полотна и установки временной перекачивающей станции.