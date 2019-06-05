На зауральской трассе Citroen C4 влетел в дерево. Пострадал ребенок

17:15 | 7.06.2019

В Шадринском районе Курганской области в дорожной аварии пострадал шестилетний ребенок. ДТП произошло днем 6 июня на 38 километре трассы Байкал — Песчанотаволжанскае — Шадринск — Миасское.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, во время движения водитель не справился с управлением Citroen C4. Седан съехал с дороги и влетел в дерево.



На заднем пассажирском сидении в бустерах находились два 6-летних ребенка. Один из малышей получил травмы и был госпитализирован в шадринскую больницу. Второй ребенок не пострадал. Также получила травмы 44-летняя пассажирка седана. Она находилась на переднем пассажирском сидении. Установлено, что водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнем безопасности. Семья ехала из Челябинска в Тюмень.