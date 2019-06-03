Курган: новости дня
14:41 | 6.06.2019
Автоледи устроила дорожную аварию в центре Кургана
По данным УГИБДД УМВД России по Курганской области, 38-летняя женщина – водитель иномарки, двигаясь по улице Гоголя со стороны Ленины, при повороте на улицу Володарского не уступила дорогу и столкнулась со встречным ВАЗ 21108.
В результате происшествия 32-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.
© «Вечерние Ведомости»
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