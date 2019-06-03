Автоледи устроила дорожную аварию в центре Кургана

14:41 | 6.06.2019

В Кургане вечером 5 июня на улице Гоголя, около дома № 44, произошло столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi Airtrek и ВАЗ 21108.



По данным УГИБДД УМВД России по Курганской области, 38-летняя женщина – водитель иномарки, двигаясь по улице Гоголя со стороны Ленины, при повороте на улицу Володарского не уступила дорогу и столкнулась со встречным ВАЗ 21108.



В результате происшествия 32-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.