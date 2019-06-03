МЧС предупреждает жителей Зауралья об ухудшении погоды

17:14 | 5.06.2019

Главное управление МЧС России по Курганской области предупреждает жителей региона о непогоде. По прогнозу синоптиков, 5 и 6 июня в отдельных районах Зауралья возможны дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.



В ведомстве напоминают, что в такую погоду повышается вероятность отключения электроэнергии и обрывов линий электропередач, природных пожаров, ДТП, обрушения слабо укрепленных рекламных щитов и растяжек, падения деревьев со слабой корневой системой.



При приближении грозы спасатели советуют воздержаться от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн и окон. Необходимо отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном.



В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.