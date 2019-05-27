В первом квартале 2019 года бюджет Зауралья был исполнен с профицитом

15:21 | 30.05.2019

В первом квартале 2019 года бюджет Курганской области был исполнен с профицитом в 57,5 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона. Так, доходы казны за январь-март составили 8396,8 млн рублей, а расходы — 8339,3 млн рублей.



Доходы регионального бюджета исполнены на 19,7% к годовым бюджетным назначениям, добавили в правительстве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение на 61,4 млн рублей (или 0,7%).



Поступление налоговых и неналоговых доходов за январь-март составило 4033,1 млн рублей (или 20,6% к бюджетным назначениям на год), что на 1,2% выше аналогичного периода прошлого года. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 4381,2 млн рублей.



Расходы в отчетном периоде производились в условиях экономии и с учетом неотложности, целесообразности и реальной необходимости использования принятых обязательств.