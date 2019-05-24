В Куртамыше пьяный тракторист погубил 8-летнего мальчика

14:17 | 27.05.2019

В минувшее воскресенье, 26 мая, в Куртамыше пьяный 57-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мини-трактора КМЗ-12. Жертвой аварии стал ребенок.



Кроме водителя в тракторе находились 33-летняя женщина и 8-летний школьник, несмотря на то, что транспортное средство не предназначено для перевозки пассажиров.



По информации Госавтоинспекции Зауралья, водитель и его пассажирка получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Мальчик скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.